La Asociación Cibao anunció la vigésimo novena edición de su emblemática promoción “La Casa del Ahorro (LCDA)”, que se celebrará del 15 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026, con un gran sorteo final el 10 de febrero de 2026.

Este año, la promoción repartirá más de RD$ 11 millones en efectivo y 10 automóviles Toyota Agya 2026, reafirmando el compromiso de la institución con el fomento del ahorro y el bienestar económico de las familias dominicanas.

“La Casa del Ahorro es más que una promoción: es nuestra manera de agradecer la confianza y fidelidad de nuestros asociados, y de motivar el hábito del ahorro como una vía segura para alcanzar metas y sueños”, destacó Ninoska Suárez, vicepresidenta de Mercadeo de la Asociación Cibao.

La ejecutiva informó que se realizarán seis sorteos quincenales a partir del 11 de noviembre de 2025. En cada sorteo, se entregará un automóvil Toyota Agya 2026 y 10 ganadores recibirán RD$ 100,000 en efectivo.

Para el sorteo final se seleccionarán cuatro ganadores de un vehículo Toyota Agya 2026, dos ganadores de RD$ 1 millón cada uno y seis asociados que recibirán RD$500,000.

La ejecutiva explicó que basta con aumentar RD$ 300 al balance de tu cuenta de ahorros para participar. automáticamente los clientes obtienen un boleto electrónico para participar en los sorteos.

Además, los nuevos clientes y quienes reactiven sus cuentas recibirán el doble de boletos, aumentando sus probabilidades de resultar ganadores.

“La promoción se celebra de manera ininterrumpida desde 1996 y se ha consolidado como una de las de mayor impacto económico en el país. Comparado con promociones similares en el mercado, es una oportunidad excepcional, ya que por una cantidad mínima el asociado tiene la posibilidad de ganar premios millonarios y vehículos nuevos”, aseguró Suárez.

