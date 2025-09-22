La Asociación Cibao realizará este martes un almuerzo-conferencia titulado "Narrativas que conectan: cómo contar historias de impacto en plataformas digitales", dirigida para representantes de medios de comunicación.

En ese orden, el expositor de la conferencia será Claudio Cabrera, vicepresidente de Estrategia de Redacción y Audiencia en The Athletic New York Times.

La entidad bancaria indicó que la actividad tendrá lugar a las 11:00 a. m., en el hotel Embassy Suites by Hilton, Santo Domingo.

