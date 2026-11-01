En el marco de la celebración del Día Mundial del Ahorro, la Asociación Cibao realizó dos jornadas especiales de educación financiera dirigidas a niños, con el propósito de promover el hábito del ahorro y una relación responsable con el dinero desde edades tempranas.

Las actividades se desarrollaron en la Torre Corporativa Asociación Cibao, en Santiago, donde participaron hijos de colaboradores, y en Plaza Colina Centro, en Santo Domingo, con la asistencia de clientes y público en general.

Como parte de las jornadas, los niños disfrutaron del cuentacuentos “Ahorra ahora para un mejor futuro”, presentado por Ricky Ran y Luz Bautista, de Cuentacuentos Califé. La actividad permitió abordar de manera dinámica conceptos como el ahorro, la planificación y el consumo responsable.

La vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de la entidad, Yara Hernández, destacó la importancia de comenzar la educación financiera durante la infancia, para que los niños aprendan a administrar sus recursos, diferenciar entre necesidades y deseos y desarrollar habilidades que les permitan tomar decisiones responsables en el futuro.

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Como parte de esta iniciativa, Asociación Cibao dispone de recursos gratuitos para padres, madres, tutores y docentes, entre ellos cuadernillos de educación financiera infantil y juvenil, guías metodológicas, cuentos y cápsulas audiovisuales disponibles en sus plataformas digitales.

La institución informó que, desde 2021, sus programas de educación financiera han impactado a más de 5,656 personas de manera presencial y a 8,410,822 a través de medios digitales.

Asimismo, participa cada año en la Semana Económica y Financiera organizada por el Banco Central de la República Dominicana y cuenta con una oferta de ahorro infantil destinada a incentivar este hábito desde edades tempranas.

Con estas acciones, Asociación Cibao busca fortalecer la educación financiera en las familias y las comunidades, promoviendo conocimientos y herramientas que contribuyan a una administración responsable de los recursos económicos.

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