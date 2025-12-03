El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero informó este miércoles que la ganadería dominicana alcanzó este año una producción cerca de 1,000 millones de litros de leche, equivalente a 2.7 millones de litros diarios.

Así lo informó durante la Asamblea General Ordinaria 2025 de Aproleche, indicando la actividad ganadera aporta alrededor de RD$ 26,000 millones anuales “a puerta de finca”, posicionándose como uno de los pilares de la economía rural.

Rivero destacó que el sector ganadero enfrenta desigualdades frente a importaciones masivas de productos lácteos que afectan directamente los pequeños productores.

Eric Rivero, director de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche). Foto: © Juan Antonio Guio. ACENTO

En ese orden, hizo un llamado a establecer controles “claro y estrictos” sobre los productos importados, indicando que, si no se regulan adecuadamente, República Dominicana corre el riesgo de convertirse en “un basurero para el mundo”.

Por otro lado, Rivero señaló que Aproleche mantiene programas de modernización en marcha, entre ellos siembra y manejo de pastos en más de 300,000 tareas, instalación de cercas eléctricas en 80 fincas modelo, transición energética mediante paneles solares en 35 centros lecheros, mejora genética con más de 40,000 vacas inseminadas artificialmente, así como la integración de 220 asociaciones y 5 federaciones, los cuales tienen como finalidad elevar la eficiencia productiva y fortalecer la competitividad del sector.

Además, el presidente de Aproleche destacó que las queserías locales recibirán apoyo a través de proyectos del Norprolac, lo que permitirá que los programas sociales del Gobierno incorporen próximamente yogurt dominicano producido con leche nacional.

También anunció que propondrá la realización del III Congreso Nacional de Productores de Leche en 2026, dedicado José Antonio Rodríguez Conde, mejor conocido como Joselyn, espacio que serviría como punto de partida para la creación de la Confederación Nacional de Productores de Leche.