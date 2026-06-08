APAP destinará RD$ 131 millones a proyectos sociales en educación, salud y emprendimiento

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) anunció una inversión de RD$ 131 millones durante este año para financiar proyectos sociales enfocados en educación, salud, empleabilidad, emprendimiento y sostenibilidad ambiental.

El presidente ejecutivo de APAP, Gustavo Ariza, informó que RD$ 92 millones serán destinados al respaldo financiero de proyectos comunitarios impulsados por 71 organizaciones sin fines de lucro que trabajan en áreas como atención a la primera infancia, adultos mayores, mujeres en condición de vulnerabilidad y personas con discapacidad.

Asimismo, explicó que RD$ 33 millones serán utilizados para programas de formación y educación continua dirigidos a fortalecer la empleabilidad, el emprendimiento y la transformación digital de pequeñas y medianas empresas (pymes).

Inversión social y proyectos de inclusión

Ariza indicó que más de RD$ 5 millones serán invertidos en iniciativas orientadas a la preservación y conservación de los recursos naturales, como parte de la estrategia de sostenibilidad de la entidad y de su compromiso con las mejores prácticas de gestión ambiental.

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Entre los proyectos que recibirán apoyo destacó los relacionados con accesibilidad y movilidad segura para personas con discapacidad. Citó como ejemplo la adecuación inclusiva del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, así como la ampliación de intervenciones en intersecciones de alto tránsito en el Gran Santo Domingo para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

“Los fondos asignados este año para el desarrollo de proyectos de transformación social nos mantienen como una de las entidades del sistema financiero con mayor volumen de inversión social, reafirmando nuestro compromiso con una gestión responsable, sostenible y de alto impacto”, expresó Ariza.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el evento anual de donaciones de APAP, realizado en la sede principal de la institución, con la participación de directivos de organizaciones sin fines de lucro, miembros de la Junta de Directores y ejecutivos de la entidad financiera.

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