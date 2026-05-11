La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) anunció la celebración de la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad 2026, en la que serán reconocidas 20 empresas dominicanas por sus esfuerzos en impulsar la excelencia, la competitividad y la mejora continua en la producción de bienes y servicios. La ceremonia de premiación está pautada para el próximo 9 de junio.

La iniciativa busca fortalecer la cultura de calidad en el sector empresarial del país, en un contexto en que cada vez más organizaciones comprenden que la calidad es clave para competir en mercados internacionales y dinamizar el consumo local.

¿Cómo participar?

Las empresas interesadas deben inscribirse de manera voluntaria luego del lanzamiento oficial de cada edición. Tras el registro, las organizaciones son sometidas a un proceso de evaluación para determinar si cumplen con los requisitos necesarios para optar por el galardón.

Las compañías seleccionadas pasan por visitas técnicas, análisis de procesos y revisiones realizadas por evaluadores especializados. Posteriormente, los resultados son examinados por un gran jurado compuesto por instituciones académicas, públicas y privadas, encargado de validar las evaluaciones y definir las premiaciones finales.

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Categorías: oro, plata y bronce

El premio ofrece a las empresas participantes recomendaciones para optimizar sus procesos y les permite optar por categorías de oro, plata y bronce, según su desempeño y nivel de excelencia alcanzado durante la evaluación.

Representantes de ANEIH destacaron durante el acto de anuncio que el galardón no solo reconoce logros, sino que también funciona como una herramienta de mejora continua para las organizaciones que se someten voluntariamente al proceso.