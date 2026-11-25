La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó las acciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) para reforzar la fiscalización de las importaciones, especialmente las realizadas por operadores comerciales clasificados como de alto riesgo.

La entidad valoró las medidas aplicadas en los puertos y otros puntos de entrada de mercancías, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normas, proteger los intereses del Estado y promover condiciones de competencia leal.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, explicó que los sistemas de gestión de riesgos aduaneros contemplan mayores niveles de verificación para operadores de reciente incorporación al mercado o sobre los cuales las autoridades disponen de poca información acerca de sus operaciones, historial de cumplimiento y procedencia de los recursos utilizados en sus actividades comerciales.

Pujols señaló que las inspecciones físicas de mercancías y la revisión de documentos son herramientas necesarias para combatir las irregularidades y procurar que los actores económicos operen bajo las mismas condiciones.

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La asociación reconoció que el reforzamiento de los controles puede provocar aumentos temporales en los tiempos de despacho. Sin embargo, consideró que, a medida que Aduanas consolide los perfiles de riesgo de los operadores, podrá focalizar las inspecciones y agilizar los procesos para las empresas que cumplen regularmente con sus obligaciones.

Competencia desleal

La AIRD indicó que la competencia desleal se mantiene entre los principales factores que afectan la competitividad industrial y ocupa el segundo lugar en el ranking que elabora periódicamente la organización, posición que ha mantenido durante los últimos tres trimestres.

La entidad sostuvo que facilitar el comercio legítimo y fortalecer los controles aduaneros son objetivos complementarios, y reiteró su respaldo a las medidas dirigidas a combatir el comercio ilícito y fortalecer la economía formal.

También consideró que estas acciones deben contribuir a evitar que el cumplimiento de las normas represente una desventaja para las empresas que invierten, producen y generan empleos en el país.

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