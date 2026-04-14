La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha presentado al Gobierno una serie de propuestas para mitigar el impacto de la crisis económica global en el aparato productivo nacional. Entre las principales medidas figura la eliminación de trabas burocráticas en los procesos de importación y permisología.

"Todos los procesos burocráticos deben agilizarse, tratar de implementar lo más posible lo que sea burocracia cero, sobre todo con la permisología, que no se atrase nada de importación de materia prima, que se agilicen los permisos para desaduanizar en el caso que se necesiten, sobre todo las partes de alimentos", señaló Julio Brache, presidente de la AIRD.

Otra de las propuestas planteadas por el sector industrial es que el alza reciente en los costos de flete marítimo no sea tomada en cuenta en la base de cálculo para las importaciones. Brache explicó que la solicitud apunta a que se utilicen como referencia las tarifas vigentes antes del incremento registrado el mes pasado.

En paralelo, el dirigente empresarial reconoció los avances del Ejecutivo: "El gobierno está haciendo de su parte con la implementación de subsidios importantes a los fertilizantes y a los combustibles". Indicó además que los planes de acción se revisan semanalmente y que para esta semana se esperan nuevos anuncios de medidas.

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El sector privado busca alternativas en el hemisferio

Más allá del diálogo con las autoridades, la AIRD también trabaja en estrategias propias para contener el alza de precios al consumidor. Brache subrayó que la prioridad es reducir los costos operativos antes de trasladar cualquier incremento al mercado.

"Lo que hemos tratado de hacer es las compras de este lado del hemisferio, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, incluyendo Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica, para evitar que los fletes y la escasez de productos del hemisferio oriental nos afecte de tal magnitud que tengamos que aumentar los precios desproporcionadamente", explicó el presidente de la AIRD.

La búsqueda de proveedores alternativos en la región se perfila, según Brache, como la acción central del sector industrial: "Estamos buscando alternativas para suplir materia prima que no se trasladen en incremento de costo para el consumidor".

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más