La industria dominicana cerró 2025 reafirmándose como uno de los principales motores de la economía nacional. Así lo destacó la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que presentó un balance positivo del desempeño del sector y delineó las prioridades de su agenda institucional de cara a 2026, centrada en el fortalecimiento de la competitividad, la formalidad y el diálogo público-privado.

Según el gremio, durante 2025 el sector industrial mantuvo un comportamiento sostenido, con una contribución relevante a la generación de empleos formales, al dinamismo del mercado interno y al fortalecimiento de los encadenamientos productivos. Este desempeño consolidó a la industria como uno de los pilares estructurales de la actividad económica del país.

Detalló que uno de los principales indicadores de esta evolución fue el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM), que en noviembre alcanzó los 59,42 puntos, situándose de forma consistente por encima del umbral de 50 puntos que marca la expansión del sector. Este resultado refleja una evolución favorable en variables clave como producción, ventas y empleo, especialmente durante el tramo final del año.

Compromiso con la inversión y el empleo

De cara a 2026, la AIRD señaló que sus empresas asociadas mantienen el compromiso de continuar invirtiendo en la República Dominicana y de fomentar la creación de empleos de calidad. Asimismo, reiteraron su respaldo a la iniciativa META 2036, considerada por el sector como una muestra de confianza en las alianzas público-privadas y en la estabilidad del entorno económico e institucional del país.

La agenda institucional del gremio para el próximo año estará orientada a dar continuidad al diálogo regulatorio, consolidar los avances logrados en 2025 y seguir impulsando mejoras en productividad, formalidad y competitividad industrial.

Defensa de la competencia leal y lucha contra el comercio ilícito

Durante el año, la AIRD mantuvo una posición firme en defensa de la competencia leal y de la producción nacional, promoviendo el respeto a las reglas de juego y el uso de los mecanismos institucionales previstos en la legislación. En este ámbito, el gremio valoró de manera positiva las acciones impulsadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en coordinación con otras entidades del Estado y el sector productivo, para prevenir y sancionar el comercio ilícito.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años se han decomisado más de 160 millones de unidades de productos ilegales, especialmente en sectores como bebidas alcohólicas, cigarrillos y medicamentos, y se han logrado alrededor de 50 sentencias condenatorias vinculadas a estas prácticas. Estas medidas han contribuido, además, a que el país acumule más de cuatro años sin víctimas asociadas al consumo de alcohol adulterado.

La AIRD subrayó también la implementación de herramientas tecnológicas de control fiscal y trazabilidad en productos regulados, lo que ha permitido reforzar la formalidad, mejorar las recaudaciones y proteger al consumidor. Como resultado, la República Dominicana se ubicó en el puesto 50 de 158 países en el Índice de Comercio Ilícito 2025, superando a economías de mayor tamaño en la región.

Marco legal, competitividad y sostenibilidad

En materia de defensa comercial, el gremio reiteró su respaldo a las empresas que utilizan los instrumentos previstos en la legislación nacional y en los acuerdos internacionales para proteger la producción local, destacando el rol de la Comisión de Defensa Comercial (CDC) como garante de procesos técnicos, objetivos y transparentes.

La AIRD resaltó que participó activamente en los debates sobre elementos estructurales de competitividad, como la actualización del marco legal laboral, el costo y la estabilidad del servicio eléctrico y el cumplimiento de la normativa de etiquetado. En este último punto, insistió en la necesidad de aplicar las reglas en igualdad de condiciones a productos nacionales e importados para evitar distorsiones en el mercado.

Asimismo, valoró el fortalecimiento de los encadenamientos productivos entre la industria, el turismo y las zonas francas, junto con el uso estratégico de las compras públicas dentro del marco legal, fueron identificados como herramientas clave para dinamizar la producción nacional y generar mayor valor añadido.

Economía circular y gestión de residuos

La sostenibilidad ocupó un lugar central en la agenda del gremio durante 2025. La AIRD impulsó iniciativas vinculadas a la implementación de la Ley 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos y participó en foros nacionales e internacionales sobre economía circular. En estos espacios se abordaron los retos de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y las mejores prácticas para su aplicación en el sector industrial.

El gremio también aportó recomendaciones durante el proceso de modificación del marco legal, que culminó con la entrada en vigor de la Ley 98-25, y reforzó su trabajo conjunto con entidades como Nueva Vida para los Residuos (NUVI), promoviendo programas de formación y acompañamiento técnico para facilitar una transición ordenada hacia modelos de producción más sostenibles.

Con este balance, la AIRD concluyó que la industria dominicana llega a 2026 con bases sólidas, una agenda clara y el reto de seguir contribuyendo al crecimiento económico, la formalidad y el desarrollo sostenible del país.

