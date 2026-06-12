Agroindustria aporta más del 11 % del PIB; MICM y JAD capacitan a 225 líderes del sector

La agroindustria dominicana aporta más del 11 % del producto interno bruto (PIB), genera alrededor de 360,000 empleos y registró exportaciones por US$ 3,680 millones en 2025, según datos presentados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) durante la graduación de 225 representantes de organizaciones agroempresariales.

Los participantes completaron el diplomado "Fomento a la Asociatividad y Buena Gobernanza del Sector Agroalimentario", desarrollado por el MICM, la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y San Telmo Business School, de España.

Durante el acto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, afirmó que fortalecer la gestión de asociaciones y cooperativas agropecuarias es clave para mejorar la competitividad del sector y aumentar el valor agregado de la producción nacional.

El funcionario destacó que la producción agropecuaria también alcanzó niveles históricos en 2025, con 14.78 millones de quintales de arroz, más de 400 millones de huevos mensuales y un crecimiento de 26.2 % en la producción avícola.

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Por su parte, el presidente de la JAD, Osmar Benítez, señaló que la capacitación busca fortalecer el liderazgo de las organizaciones agropecuarias para impulsar el desarrollo económico de las zonas rurales.

La viceministra de Fomento a la Agroindustria, Anibelca Mena, indicó que la creciente demanda de los mercados internacionales exige organizaciones con mayores niveles de profesionalización, mejores estándares de calidad y sistemas de trazabilidad más robustos.

Formación para fortalecer la competitividad

El diplomado forma parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno, el sector privado y la academia para fortalecer las capacidades de gestión de asociaciones y cooperativas agroempresariales.

Según el MICM, la iniciativa busca contribuir a una agroindustria más competitiva, innovadora y con mayor capacidad para generar empleo, incrementar las exportaciones y promover el desarrollo territorial.

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