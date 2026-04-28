Agricultura paga más de RD$ 59 millones a técnicos y jornaleros de programas sanitarios

El Ministerio de Agricultura inició el pago de RD$ 59,631,600.00 a técnicos, jornaleros y personal vinculado a los programas Moscafrut-RD, control del Caracol Gigante Africano y Cuarentena Vegetal. Los fondos corresponden a horas extras trabajadas fuera del horario habitual entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

En total, 529 personas recibirán estos pagos: técnicos fijos, temporeros, personal contratado y jornaleros que realizan labores de vigilancia, control y prevención fitosanitaria en todo el territorio nacional.

De ese total, 362 técnicos fijos —más 50 pendientes de identificación— y temporeros ya tienen sus trámites completados o en fase avanzada, por un monto superior a los RD$ 45.7 millones. Otros 114 jornaleros ligados a los programas Moscafrut-RD y Caracol Gigante Africano recibirán RD$ 13,171,600.00, con pagos adicionales aún en proceso a través de la Tesorería Nacional.

Programas que protegen las exportaciones agrícolas dominicanas

Moscafrut-RD mantiene bajo control la mosca de la fruta, una de las principales amenazas para la exportación de frutas y vegetales. Las acciones contra el Caracol Gigante Africano y los controles de Cuarentena Vegetal, tanto para exportaciones como importaciones, funcionan como barrera frente a plagas exóticas que podrían afectar seriamente la producción del campo dominicano.

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