El Ministerio de Agricultura dispuso el envío de equipos pesados amarillos para operar en las principales zonas agrícolas afectadas por el paso de la tormenta Melissa.

El fenómeno impactó indirectamente áreas de cultivo en San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Barahona, Monte Plata y otras localidades que aún están siendo evaluadas.

Según el director de Comunicaciones del Ministerio de Agricultura, periodista Erick Montilla, los equipos amarillos incluyen retroexcavadoras, bulldozers, palas mecánicas y camiones recolectores de materiales. También se han desplegado brigadas de hombres para labores de poda, recogida de escombros y otras acciones en beneficio de los productores afectados.

Asimismo, se ordenó un levantamiento de los caminos interparcelarios dañados, con el objetivo de reacondicionarlos a la mayor brevedad y evitar que los agricultores sufran pérdidas por no poder sacar sus productos a tiempo hacia los mercados nacionales.

Estas acciones de recuperación en zonas productivas forman parte de la política del Gobierno para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población.

