El administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana (Bagrícola), Fernando Durán manifestó que las lluvias ocasionadas en el país por la tormenta Melissa, convertida en este sábado en huracán, han sido beneficiosas para agricultura de secano y la ganadería.

Durán indicó que esta época del año es muy apropiada para la siembra de víveres, granos y hortalizas, lo que su a entender, las lluvias provocadas por Melissa han sido muy beneficiosas.

El alto funcionario estatal aseguró que la parte más afectada son los caminos rurales y eso puede tener un efecto momentáneo en el flujo de productos del campo a los mercados.

“La seguridad alimentaria de los dominicanos está garantizada una vez terminadas las lluvias”, precisó el administrador del Bagrícola.

No obstante, Durán manifestó que aún es muy prematuro para cuantificar definitiva del impacto de las lluvias de estos días.

Precisó que el Bagrícola se mantiene coordinando acciones con las demás instituciones del sector agropecuario del país, para ofrecer apoyo a los productores qué requieran reprogramar sus obligaciones financieras y recursos frescos para seguir adelante con sus proyectos agropecuarios.

