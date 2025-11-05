En cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución número 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) informó que el monto a descontar a los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), públicos y privados, con dependientes adicionales registrados será de RD$ 1,887.54, a los que se suman RD$ 32.24 correspondientes al Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito (Fonamat), para un total de RD$ 1,919.78 por cada dependiente adicional.

El ajuste será reflejado a partir de las notificaciones de pago correspondientes al mes de noviembre, las cuales deberán ser pagadas durante los primeros tres días hábiles de diciembre de 2025. Los afiliados recibirán los nuevos beneficios contemplados en la resolución a partir de diciembre del presente año.

La Tesorería de la Seguridad Social reitera su compromiso con la transparencia, la correcta administración y la distribución oportuna de los fondos que sustentan el Sistema Dominicano de Seguridad Social, garantizando el cumplimiento de las disposiciones del CNSS en beneficio de todos los afiliados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más