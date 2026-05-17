Motor Crédito, banco de ahorro y crédito, cerró el año 2025 con activos ascendentes a RD$17,809 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 15.7%, según los resultados presentados durante su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.

Sistema financiero

El desempeño financiero de la entidad estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de su cartera de créditos, que alcanzó los RD$13,880 millones, para un incremento de 13.2% en comparación con 2024.

La expansión estuvo concentrada en segmentos como financiamiento de vehículos, soluciones hipotecarias y adquisición de equipos, áreas que mantienen dinamismo dentro del mercado crediticio dominicano.

La institución también reportó un aumento de 25% en su cartera de depósitos, evidenciando una mayor captación de recursos del público en un contexto de alta competencia entre entidades financieras y tasas de interés aún elevadas.

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Cantidad de activos

En cuanto a la calidad de sus activos, el índice de morosidad se situó en 1.83%, mientras que las provisiones para cartera vencida aumentaron, sosteniendo una cobertura superior al nivel de incumplimiento reportado. Estos indicadores permanecen por debajo de los promedios históricos del sistema financiero dominicano.

A nivel patrimonial, el capital de la entidad alcanzó RD$3,946 millones, tras registrar un crecimiento de 13% durante el último año. Asimismo, el índice de solvencia se ubicó en 17.9%, superando el mínimo regulatorio requerido y fortaleciendo la capacidad del banco para sostener su expansión y enfrentar posibles riesgos.

De cara a 2026, Motor Crédito proyecta continuar avanzando en su proceso de transformación digital, con énfasis en la optimización de la experiencia del cliente y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en sus procesos operativos.

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