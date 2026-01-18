Los activos del sistema financiero dominicano cerraron diciembre de 2025 con un crecimiento interanual de 7.9 %, alcanzando los RD$ 4.15 billones (millones de millones), de acuerdo con datos preliminares de la Superintendencia de Bancos (SB).

La cartera de créditos llegó a los RD$ 2.39 billones, tras expandirse en RD$ 206 mil millones (9.5 %), lo que confirma que el crédito sigue siendo el principal motor del crecimiento de los activos bancarios.

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó la estabilidad y fortaleza del sistema financiero dominicano –reconocida por organismos internacionales como el FMI-, la cual continúa siendo un pilar fundamental para la economía nacional y el bienestar de la población.

Según los datos preliminares de la SB, las entidades financieras concluyeron diciembre con un balance de disponibilidades —el efectivo en caja y los depósitos en el Banco Central y en otros bancos—que ascendió a RD$ 659 mil millones, presentando un aumento de RD$ 43,887 millones, para una variación interanual de 7.1 %.

En cuanto al comportamiento de los ahorros, los depósitos del público se incrementaron en 10.3% durante 2025, para alcanzar los RD$ 2.8 billones.

El nivel de capitalización del sistema financiero medido por el patrimonio neto continuó su tendencia de crecimiento, registrando una expansión de RD$ 52,596 millones, para una tasa de crecimiento interanual de 11.4 %. Con ello, el patrimonio neto se ubicó en RD$ 521,382 millones al cierre del año.

Los datos reflejan que el sistema bancario está adecuadamente capitalizado y con suficiente capacidad de absorción de pérdidas inesperadas. También una reducción de los niveles de apalancamiento del sistema.

Sobre la rentabilidad, los indicadores revelan un resultado neto de RD$ 90,445 millones, con un incremento interanual de RD$ 5,126 millones, equivalente a 6.0 %.

El ROA (rentabilidad de los activos) se ubicó en 2.24 % en diciembre de 2025. De igual manera, el ROE o rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en 18.65 %, evidenciando que el sistema financiero permanece rentable.

