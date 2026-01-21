Acoprovi aboga por ampliación de incentivos en vivienda e inversión pública para reactivar sector construcción 

El sector construcción requiere de facilidades para el acceso a financiamiento hipotecario y mayor inversión pública para su reactivación, de acuerdo con la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), Annerys Meléndez.

“El sector construcción tiene un efecto multiplicador significativo sobre el empleo, la inversión y el crecimiento económico, por lo que su reactivación requiere condiciones que faciliten el acceso a financiamiento hipotecario y promuevan la inversión formal. Necesita una mayor inversión pública para garantizar que cada dominicano pueda acceder a una vivienda digna como derecho fundamental, y como estrategia esencial para el desarrollo socioeconómico del país”, expresó.

Meléndez también destacó la resiliencia del sector en 2025, un año desafiante, marcado por inflación de costos de construcción, altas tasas de interés, retos en la operatividad y permisología.

“El sector mostró avances en la seguridad jurídica para promover inversión, con la aprobación de la nueva ley de Alquileres, mecanismos legales y digitales para las culminaciones de contratos, las hipotecas y firma digital. Así como en materia de sostenibilidad, con una mayor adopción de tecnologías y soluciones de energía renovable, apoyados por el nuevo marco de la Taxonomía Verde para el financiamiento sostenible”, resaltó

Acoprovi, celebró su tradicional almuerzo empresarial, bajo el tema: “Entorno económico y sector construcción: perspectivas, riesgos y oportunidades”, desarrollado por Raúl Ovalle, economista y socio-director de la firma Analytica, donde, entre las principales conclusiones del encuentro se destacó la necesidad de ampliar los incentivos en vivienda como un eje clave para el relanzamiento del sector construcción.

El evento contó con la presencia del ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Víctor-Ito-Bisonó, quien destacó la continuidad de un enfoque basado en políticas abiertas durante su nueva gestión.

Asimismo, reiteró su compromiso con la construcción de una relación más cercana y colaborativa con el sector de la construcción, orientada a generar resultados. De la misma manera, hizo hincapié en la

relevancia del uso estratégico de la tecnología como herramienta clave para la optimización de los procesos, destacando su papel fundamental en el fortalecimiento y la innovación, como parte de su visión institucional al frente del Mived.

Además, se realizó el panel “Panorama económico y soluciones para la vivienda en 2026”, con la participación de los economistas Raul Ovalle, Raul Hernández y Bernardo Fuentes, moderado por

Guido Rosario, primer vicepresidente de Acoprovi.

Durante su intervención, Ovalle destacó que se espera una mejora moderada del mercado inmobiliario. Hacia mediados de año podrían comenzar a evidenciarse avances graduales, con una recuperación progresiva, condicionada a que el crédito retorne a condiciones manejables tanto para las familias como para los préstamos interinos, así como a la implementación de políticas públicas que incentiven la oferta y la demanda.

“Si se impulsan incentivos focalizados en vivienda y se facilitan condiciones para los desarrollos inmobiliarios, la demanda puede recuperar su ritmo. El termómetro será el inicio de nuevas obras y el repunte de preventas”, puntualizó.

Ovalle expresó que, para lograr una reactivación efectiva del sector, es clave implementar incentivos inmediatos que faciliten la adquisición de viviendas, ya sea mediante apoyo al pago inicial o a través de esquemas que reduzcan la carga de las cuotas mensuales para las familias.

Entre las conclusiones del panel se destacó que el dinamismo del sector habitacional es un componente esencial para garantizar el acceso a una vivienda digna y sostenible para miles de familias, para lo cual es necesario activar medidas concretas que alivien el esfuerzo financiero de los compradores y reactiven de manera directa la demanda.

Asimismo, Guido Rosario, durante la moderación del panel, afirmó que este debe ser el año de la inversión en vivienda y la competitividad en la construcción, de modo que este sector pueda seguir motorizando la economía. A los fines, explicó que se requiere un entorno donde la eficiencia administrativa y los incentivos equilibren la balanza para el comprador final.

En el encuentro los miembros de Acoprovi reiteraron su compromiso de trabajar para lograr los objetivos relacionados con el acceso a viviendas dignas y fomentar la colaboración público-privada para así seguir contribuyendo con el desarrollo económico y social de República Dominicana.

