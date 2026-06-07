El presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno continuará apoyando a los pequeños y medianos industriales de la harina mediante programas de equipamiento y asistencia técnica, con el propósito de contribuir a la estabilidad de los precios del pan en el país.

La declaración fue realizada durante la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, donde el mandatario reconoció el papel de los empresarios del sector en la producción de alimentos básicos y reiteró la disposición de su administración de mantener la colaboración con ese gremio.

Abinader sostuvo que el Gobierno seguirá trabajando junto a los industriales para que los productos derivados de la harina mantengan precios accesibles para la población. Además, destacó las perspectivas de crecimiento económico en áreas como el turismo, las zonas francas y la inversión extranjera.

Durante su intervención, el jefe de Estado también exhortó a los miembros del sector a mantener la unidad para enfrentar los desafíos que puedan surgir.

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Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, aseguró que el Gobierno ha mantenido una relación estrecha con los industriales de la harina y señaló que se han realizado más de 500 entrenamientos orientados a la mecanización de los negocios.

El funcionario afirmó que estas iniciativas forman parte de los esfuerzos para modernizar las empresas del sector y fortalecer su capacidad productiva. Agregó que el respaldo estatal permitirá que los negocios amplíen sus operaciones y mejoren sus procesos.

El presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), José Radhamés Bruno, informó que la asamblea fue dedicada a Rafael Sánchez, a quien definió como una figura histórica de la organización. Asimismo, destacó el respaldo recibido por parte del Gobierno.

En tanto, Fernando Pinales, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, valoró el diálogo mantenido entre las autoridades y los representantes del sector productivo.

Durante la actividad, la UMPIH entregó un reconocimiento al presidente Abinader por su apoyo al sector harinero. También fueron reconocidos el ministro Sanz Lovatón y Rafael Adolfo Pérez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.

La UMPIH es una organización fundada en 1988 que agrupa a medianos y pequeños procesadores de harina en República Dominicana y representa los intereses de este sector productivo.

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