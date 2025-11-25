Abinader entrega maquinarias para producción de arroz 

En el marco del Proyecto de Agricultura Resiliente que se ejecuta con apoyo del Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el Ministerio de Agricultura recibió decenas de maquinarias de última generación para la implementación de un modelo de riego, uso eficiente de agua y una mejoría en la producción de arroz en la cuenca baja del río Yaque del Norte, con una inversión superior a los RD$ 100 millones de pesos.

El presidente de la República, Luis Abinader al hacer entrega al ministro Limber Cruz dijo que estas maquinarias forman parte de un proyecto de nuevas tecnologías para el sector agrícola, ofreciendo eficientización, eficacia y mejora de la productividad del campo.

El mandatario hizo entrega de ocho sembradoras de 20 hileras con depósitos de semillas y abobo de cero labranzas; cuatro tractores articulados (chupacabras) con GPS integrado para la fumigación y fertilización.

Además, seis tractores para labores agrícolas, dos mureadores compactadores para la formación de muros con capacidad de sembrar, dos niveladoras multiláminas para acondicionamiento de los suelos a igualación variable, cuatro empacadoras para la paja de arroz y cuatro alineadores de paja.

También, cuatro segadoras de forraje de arroz, dos zanjeadoras para suelos húmedos y 12 medidores de flujo de agua para medir el consumo de agua en el sistema versus lo convencional.

Este modelo de innovación tecnológica, se enmarca en la política de mecanización agropecuaria que lleva a cabo el Gobierno dominicano con mira a reducir costo de producción, sustituir mano de obra, aumentar la productividad y duplicar el PIB al 2036.

Este nuevo modelo de producción será implementado durante tres años en la Estación Experimental de Bioarroz en Palo Verde, Montecristi como finca piloto, y será validado por 864 productores de arroz en 52 mil tareas.

Este proceso de mecanización implica cero labranzas, fumigaron y fertilización, manejo de rastrojos, y se realizará empaque de paja para la mitigación en tiempo de sequía en beneficios de los ganaderos en zonas áridas.

El ministro Limber Cruz agradeció al mandatario y a los organismos internacionales por los equipos recibidos, y dijo que con estas maquinarias se trabajará de manera eficiente en los campos de arroz, a la vez que de manera resiliente impactará en una economía del agua, utilizando menos del líquido en las labores de riego.

