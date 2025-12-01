El presidente Luis Abinader salió al paso hoy de versiones sobre planes gubernamentales para introducir cambios en la estructura tributaria del país y aclaró que el tema surgió a raíz de una recomendación realizada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago y la Zona Norte (ACIS).

"No, yo creo que lo que hubo (…) fue una recomendación de la ACIS, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y la Zona Norte, y eso fue lo que pasó, que hicieron una recomendación", expresó el jefe de Estado en LA Semanal con la Prensa de este lunes.

El presidente también apuntó a que "en varias ocasiones" el Ministerio de Hacienda ha negado tal supuesta decisión que, sin embargo, toca un tema que forma parte de los debates técnicos habituales sobre las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha dicho que si bien la República Dominicana necesita una reforma fiscal "que sea progresiva y sensata", no es algo decidido.

Abinader reiteró que, por el momento, cualquier discusión sobre cambios tributarios responde a opiniones y propuestas de distintos actores, pero no a una decisión gubernamental ya que el Ejecutivo insiste en que cualquier reforma de ese tipo deberá ser fruto de un amplio consenso nacional y este ni siquiera ha sido analizado.

