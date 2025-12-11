La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) destacó la importancia de la educación financiera como herramienta esencial para impulsar el desarrollo económico y social del país, al facilitar que los ciudadanos tomen decisiones informadas y responsables sobre el manejo de sus recursos y sus potencialidades para emprender un negocio.

La entidad subrayó que una población financieramente educada no solo contribuye a la estabilidad de los hogares, sino que también fortalece el sistema financiero en su conjunto, al fomentar la confianza, la inclusión y el uso adecuado de los productos bancarios.

En este contexto, la ABA recordó que cuenta con su plataforma educativa Aula ABA, un espacio especializado en capacitación y formación continua, diseñado para acercar conocimientos prácticos sobre finanzas y herramientas de datos y digitales a diferentes segmentos de la sociedad. A través de este canal se desarrollan talleres, charlas y recursos didácticos, de forma sincrónica y asincrónica, en interés de contribuir a la formación de diferentes segmentos de la población, incluyendo estudiantes y profesionales.

El gremio resaltó, además, que forma parte activa de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera (ENEEF), una iniciativa interinstitucional, encabezada por el Banco Central, que busca ampliar el alcance de la formación en estos temas a nivel nacional. Mediante este esfuerzo, el sector bancario múltiple contribuye con acciones que fortalecen las competencias de los dominicanos en el uso del dinero, el crédito, el ahorro y la inversión.

De acuerdo con la ABA, el acceso a información clara y confiable es un factor decisivo para reducir la vulnerabilidad de las familias frente a situaciones imprevistas y para promover el aprovechamiento de oportunidades de crecimiento, tanto en el plano personal como en el empresarial.

La entidad precisó que la educación financiera y digital es también un instrumento de inclusión, ya que permite que sectores tradicionalmente rezagados se integren de manera más activa al sistema financiero formal, lo que se traduce en mayor bienestar y en un aporte sostenido al desarrollo productivo del país.

“La ABA y los bancos múltiples que la integran reiteramos nuestro compromiso con la promoción de la educación financiera, conscientes de que es un pilar fundamental para una economía más sólida, equitativa y resiliente”, concluyó la Asociación.

