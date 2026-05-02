España consolida su liderazgo inversor en RD mientras la Cámara de Comercio bilateral supera los 400 asociados

La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana (CAMACOESRD) presentó sus memorias de gestión 2025 en el marco de su Asamblea General Ordinaria, con cifras que reflejan una institución en expansión: más de 400 empresas asociadas, 1,225 consultas atendidas y una agenda de 35 eventos. España desplazó a Estados Unidos como el mayor inversor extranjero en el país, con un flujo de capital de US$ 1,086.1 millones durante el año pasado.

El hecho más significativo que enmarca la asamblea no es interno a la Cámara, sino estructural: según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la Inversión Extranjera Directa (IED) total en el país alcanzó los US$ 5,032.3 millones en 2025, un 11.3% más que en 2024.

Dentro de ese universo, España se posicionó como el principal emisor con US$ 1,086.1 millones —el 21.5% del total—, por encima de Estados Unidos, que quedó en segunda posición con US$ 1,042.8 millones (20.7%). El capital español se concentró principalmente en los sectores turístico y energético, particularmente en energías renovables.

Desde la CAMACOESRD, este cambio en la jerarquía de la IED se interpreta no como un fenómeno coyuntural, sino como el resultado de una estrategia de arraigo de largo plazo de la empresa española en sectores estratégicos dominicanos.

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Más de 400 socios y 1,225 consultas atendidas

La organización superó la barrera de los 400 miembros durante 2025, un crecimiento que va acompañado de mayor demanda de servicios. La Cámara procesó 1,225 consultas empresariales, un incremento de 17.6% respecto al año anterior. Detrás del número está la naturaleza de las solicitudes: orientación regulatoria, precios de transferencia, comercio exterior y acompañamiento para empresas españolas que buscan operar en el mercado dominicano.

"Nuestro enfoque se ha centrado en generar valor real para las empresas, no solo desde la representación, sino a través de iniciativas concretas que respondan a lo que hoy necesitan", afirmó Francisco (Paco) Pérez Menéndez, presidente de la CAMACOESRD.

Durante 2025, la Cámara organizó más de 35 eventos con participación masiva, abordando temas como inteligencia artificial aplicada a los negocios, facturación electrónica, sostenibilidad corporativa y acceso a financiamiento internacional. La selección temática refleja las presiones que enfrentan las empresas en un entorno de transformación digital acelerada y mayor escrutinio regulatorio.

Presidencia de la Eurocámara 2025-2027

En el plano institucional, la CAMACOESRD asumió la presidencia de la Eurocámara —el organismo que agrupa a las cámaras de comercio europeas en el país— para el período 2025-2027. El movimiento amplía su capacidad de incidencia en la agenda empresarial europea y le otorga mayor peso en espacios de toma de decisión sobre políticas públicas y regulaciones que afectan al tejido empresarial bilateral.

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