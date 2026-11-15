Voluntariado Popular siembra 2,000 árboles en Plan Sierra

El Voluntariado Popular realizó su tercera jornada de reforestación de 2026 en terrenos del Plan Sierra, en la comunidad de Bohío Viejo, Los Montones, municipio de San José de las Matas, provincia Santiago, donde sembró más de 2,000 árboles de distintas especies forestales.

La actividad reunió a 150 voluntarios, entre colaboradores del Banco Popular Dominicano, representantes de la Fundación Popular y ejecutivos de la entidad financiera, quienes participaron en las labores de siembra junto con técnicos del Plan Sierra.

La intervención abarcó 28 tareas de terreno en la cuenca del río Yaque del Norte, específicamente en la subcuenca del río Bao, considerada de importancia para la conservación de los recursos hídricos de la región.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, los árboles plantados podrían capturar unas 640 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), retener 240,000 kilogramos de suelo y almacenar alrededor de seis millones de litros de agua al año, una vez alcancen su etapa adulta.

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Entre las especies sembradas figuran pino caribe, cedro, caoba criolla, caoba hondureña, caoba híbrida, roble, grevillea, pata de vaca, melina, caimoní, penda, samán, algarrobo y almendro.

Más de dos décadas de reforestación

La gerente de la División Voluntariado Popular y Proyectos del Banco Popular, Dinorah Grullón, destacó que la institución desarrolla iniciativas de protección ambiental desde el año 2000.

Indicó que, durante ese período, el Voluntariado Popular ha sembrado más de 1.3 millones de plantas en diferentes zonas del país.

«Desde hace más de dos décadas, a través del Voluntariado Popular, todos juntos hemos sembrado más de 1.3 millones de plantas en distintas zonas de la República Dominicana. Es una trayectoria construida con constancia, que demuestra que nuestro compromiso ambiental se sostiene en el tiempo», expresó.

Durante la jornada, el director de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Social de Plan Sierra, William Guzmán, ofreció orientaciones a los participantes junto con técnicos forestales de la organización.

Guzmán agradeció el respaldo del Banco Popular y señaló que estas jornadas contribuyen a la captura de carbono, la prevención de la erosión de los suelos y la conservación de las cuencas hidrográficas.

Acciones para proteger los recursos naturales

La jornada forma parte de los programas de responsabilidad ambiental del Banco Popular, dirigidos a promover la conservación de los recursos naturales y apoyar iniciativas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El programa también se enmarca en los Principios de Banca Responsable de la ONU, a los que la entidad se adhirió en 2019 mediante la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Como parte del proceso de reforestación, los voluntarios utilizan un polímero o gel retenedor de humedad que se coloca en el hoyo al momento de sembrar cada árbol. Según la institución, este recurso permite alcanzar un índice de supervivencia superior al 80% de las plantas, incluso en períodos de escasez de lluvias.

El acompañamiento técnico de Plan Sierra incluye la identificación de terrenos prioritarios, la selección de especies forestales y la orientación de las labores de recuperación de áreas de importancia hídrica y ecológica.

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