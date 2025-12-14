El viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, destacó que el 2025 fue un año de crecimiento para el programa, con resultados como la ampliación del monitoreo nacional, la liberación de 7,198 neonatos, la integración de 16 nuevas playas índice, que son sitios clave de anidación de tortugas marinas que se monitorean para reflejar las tendencias de poblaciones más grandes.

Asimismo, subrayó el fortalecimiento de procesos normativos esenciales, entre ellos el Reglamento de Luminarias en Zonas Costeras y el Manual para el Manejo de Tortugas Marinas.

Reyes resaltó, además, la creación de la Red Nacional de Tortugas Marinas, que articula instituciones gubernamentales y organizaciones especializadas, y la consolidación de la presencia del país en espacios regionales como la 78 Reunión anual del Instituto de Pesca del Golfo y el Caribe (GCFI), en Cartagena, Colombia, donde se presentó la experiencia nacional en conservación.

La institución reafirmó que este esfuerzo constituye un pilar nacional para la preservación de la biodiversidad. Las tortugas marinas son parte del patrimonio natural y cumplen un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas costeros y marinos. Su conservación requiere vigilancia, educación ambiental y cooperación interinstitucional y comunitaria.

En el componente formativo, Medio Ambiente ejecutó 25 actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a comunidades costeras, pescadores y técnicos locales, reforzando la participación comunitaria en la conservación.

Mirando hacia 2026, el viceministro informó que los esfuerzos se enfocarán en innovación, fortalecimiento de capacidades y ampliación de la Red Nacional, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente y basada en la ciencia.

“Cada acción, por más pequeña que sea, contribuye al bienestar de la especie y a la protección de nuestro ecosistema”, expresó.

