Superintendencia de Seguros promueve diálogo técnico sobre cobertura catastrófica en RD

Con el propósito de fortalecer al sector asegurador y consolidar la adecuada gestión de riesgos en el país, la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) realizó el conversatorio “Cobertura catastrófica para el sector seguros en República Dominicana”, a cargo del experto Ariel Hernández, director general en BMS Re Latin America & Caribbean.

El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y contó con la presencia del superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián; del intendente, Francisco Campos; de directores, encargados y colaboradores de la institución; así como de representantes de gremios, compañías de seguros, reaseguradoras y especialistas del sector.

El evento, organizado por la Dirección Técnica y Reaseguros de la SIS, marcó también el inicio del proyecto de requerimiento de información sobre cobertura catastrófica de incendio para el período 2025-2026, conforme al comunicado núm. 206 emitido por esta Superintendencia.

El director técnico de la SIS, José de la Cruz, destacó en sus palabras de apertura la relevancia del rol del sector asegurador ante el perfil de riesgo elevado de la República Dominicana, expuesta con frecuencia a fenómenos naturales de gran impacto.

“Se ha alterado la frecuencia e intensidad de los eventos naturales, obligándonos a repensar nuestros modelos actuariales, nuestras estructuras de reaseguro y, sobre todo, nuestra capacidad de respuesta”, afirmó.

De igual forma, hizo un llamado a reflexionar sobre cómo fortalecer la cobertura catastrófica, no solo desde una perspectiva técnica y financiera, sino también desde una visión de responsabilidad social.

“El cambio climático es una realidad evidente. Estoy convencido de que, con voluntad, innovación y cooperación, podemos construir un mercado de seguros más resiliente, más inclusivo y mejor preparado para enfrentar los desafíos venideros”, aseguró.

Modelaje catastrófico como herramienta estratégica

Durante su exposición, el especialista Ariel Hernández explicó el rol estratégico del modelaje catastrófico en el sector asegurador, como herramienta para estimar pérdidas potenciales frente a eventos naturales de gran magnitud, como huracanes o terremotos.

Señaló que este enfoque combina conocimientos de ingeniería, meteorología, sismología y ciencia actuarial, y ha revolucionado la manera en que las aseguradoras gestionan el riesgo.

Hernández detalló el denominado modelo de las cuatro cajas, que permite analizar la relación entre amenaza, exposición, vulnerabilidad y aspectos financieros.

Explicó que este método es clave para evaluar la posible pérdida de una cartera asegurada, diseñar programas de reaseguro adecuados, evitar concentraciones de riesgo y calcular primas técnicas más realistas. También se refirió a la importancia de interpretar correctamente los resultados de estos modelos, destacando métricas como la pérdida anual promedio (AAL) y la pérdida máxima probable (PML).

En su intervención, advirtió sobre las limitaciones de estas herramientas, ya que dependen de supuestos y parámetros que no siempre reflejan la realidad, recordando experiencias como la del huracán María en Puerto Rico (2017), donde, a pesar de cumplirse con los requerimientos regulatorios, varias aseguradoras locales resultaron insolventes.

Subrayó que el uso del modelaje debe complementarse con visión estratégica, supervisión rigurosa y políticas regulatorias adaptadas a la realidad de cada país.

“Todos los modelos son imperfectos, pero bien utilizados resultan esenciales para construir un mercado asegurador más resiliente y preparado. Deben ser una guía para la toma de decisiones, pero no algo a seguir de manera ciega. Hay que calibrarlos a la realidad del mercado, porque siempre variará según el ajuste de los riesgos, la cultura de reclamos, entre otros factores”, concluyó.

