El presidente del Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), Sésar Rodríguez, advirtió que República Dominicana aún enfrenta importantes desafíos para garantizar una gestión sostenible de sus ecosistemas, pese a contar con un marco legal robusto en materia ambiental.

Durante la presentación de los resultados de la Evaluación Nacional de los Ecosistemas de la República Dominicana (NEA-RD), Rodríguez sostuvo que la protección efectiva de los recursos naturales requiere mayor participación ciudadana y decisiones basadas en información científica y técnica.

“Hay muchos vacíos de información en nuestro país. A pesar de tener un marco legal robusto, falta mucho para desarrollar e implementar acciones que vayan de la mano con el desarrollo y el cuidado del medio ambiente”, expresó.

Decisiones ambientales con información limitada

El representante del CAD indicó que la falta de información actualizada puede afectar la planificación de intervenciones y proyectos de gran escala, al tiempo que limita la capacidad de las autoridades y de otros sectores para evaluar correctamente sus impactos sobre los ecosistemas.

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“Estamos tomando decisiones y haciendo intervenciones, incluso megaproyectos, donde no necesariamente se tiene toda la información ni el debido conocimiento para actuar de manera oportuna”, afirmó.

Rodríguez señaló que uno de los principales hallazgos de la evaluación es precisamente la necesidad de mejorar la calidad de los datos disponibles para la toma de decisiones y fortalecer las acciones de conservación ambiental.

Mayor participación ciudadana

El ambientalista sostuvo que la protección de los ecosistemas no puede depender únicamente de las instituciones públicas o de los especialistas, sino que debe involucrar de manera más activa a la ciudadanía, las comunidades y los distintos sectores sociales.

A su juicio, fortalecer la relación entre las personas, las instituciones y el medio ambiente es clave para garantizar una gestión más sostenible de los recursos naturales.

Rodríguez consideró que una población mejor informada y más integrada a los procesos de conservación puede contribuir a decisiones más responsables sobre el uso del territorio, los recursos naturales y los ecosistemas.

Pide mejorar régimen de consecuencias

El presidente del CAD también planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento de las normativas ambientales y revisar las sanciones aplicables a quienes ocasionen daños a los ecosistemas.

“Evidentemente, eso forma parte de los vacíos con los que contamos. Entendemos que hay que aumentar o mejorar el régimen de consecuencias para quienes afecten estos ecosistemas”, manifestó.

Rodríguez afirmó que la protección ambiental requiere no solo leyes, sino también capacidad real de aplicación, supervisión y respuesta frente a las acciones que ponen en riesgo los recursos naturales.

Evaluación integra dimensiones sociales y económicas

El presidente del CAD destacó que la Evaluación Nacional de los Ecosistemas no se limita a analizar la situación ambiental del país, sino que también incorpora dimensiones sociales y económicas para contribuir a una mejor toma de decisiones.

“La propuesta aborda los temas no solamente desde la parte ambiental, sino también desde las dimensiones social y económica”, explicó.

Con este enfoque, Rodríguez indicó que el país puede avanzar hacia una visión más integral de la conservación, en la que el desarrollo económico, la participación ciudadana y la protección de los ecosistemas sean tratados como elementos complementarios.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más