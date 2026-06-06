El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó un operativo en el Parque Nacional J. Armando Bermúdez tras denuncias sobre la tala ilegal de árboles por parte de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

Durante la intervención, las autoridades detuvieron a nueve haitianos indocumentados y ocuparon una motocicleta utilizada para el transporte en la zona. También incautaron una motosierra de gasolina, tres machetes, una azada, una coa, un rastrillo y un hacha, herramientas utilizadas en la tala ilegal.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes, en coordinación con Migración y el Ministerio Público, indica la entidad en un comunicado de prensa difundido este sábado.

El SENPA y el Ministerio de Medio Ambiente reiteraron su política de “tolerancia cero” contra los delitos ambientales y su compromiso con la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de la República Dominicana.

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