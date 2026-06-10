La ciudad de Moca recibió con entusiasmo la Antorcha de los Valores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada cargada de simbolismo, patriotismo y reconocimiento a la historia deportiva y cultural de la provincia Espaillat.

Durante el recorrido, que inició a las 9:00 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, la gobernadora Patricia Rivera, el alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, y el presidente de la Unión Deportiva Provincial, Alexander Crisóstomo, coincidieron en destacar la resiliencia, el espíritu de lucha y la hospitalidad que caracterizan al pueblo mocano.

“Gracias por venir a nuestra tierra. Esta antorcha engrandece nuestro ser porque su simbología une a los pueblos y a los hombres a través del deporte”, expresó Rivera, quien exhortó a los jóvenes atletas a mantener sus valores y perseverar frente a la adversidad.

Por su parte, el alcalde Guarocuya Cabral evocó episodios históricos de Moca y llamó a las nuevas generaciones a seguir el ejemplo de los hombres y mujeres que han marcado el devenir de la provincia y del país.

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Anuncian inversión superior a RD$400 millones

En el marco de la actividad también se informó que la provincia Espaillat recibirá una inversión superior a los RD$400 millones para la construcción y reparación de infraestructuras deportivas.

El presidente de la Unión Deportiva destacó que el anuncio realizado por el Ministerio de Deportes representa un impulso significativo para el desarrollo del deporte en la provincia y permitirá recuperar instalaciones que durante años necesitaban ser intervenidas.

Asimismo, valoró que Moca haya sido seleccionada como subsede del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, junto a Santiago de los Caballeros. El evento regional se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 y también tendrá competencias en Bonao, Baní y Punta Cana.

La Antorcha de los Valores continúa su recorrido por todo el territorio nacional con el objetivo de promover los principios del olimpismo y motivar la participación ciudadana de cara a una edición histórica de los Juegos, que conmemora el centenario del evento y marca la tercera ocasión en que la República Dominicana es sede, tras las celebradas en 1974 y 1986.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más