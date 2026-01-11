Plásticos por Juguetes recolecta más de 4 millones de botellas plásticas

La Alcaldía del Distrito Nacional recolectó cuatro millones 23 mil 865 botellitas plásticas en la sexta edición de Plásticos por Juguetes, una actividad desarrollada este domingo en el Palacio Municipal.

Esta cifra se suma a los 33 millones de las ediciones anteriores de Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares, totalizando más de 37 millones, afianzándose como el evento más grande de conciencia ambiental que se realiza en el país.

“Estoy muy feliz de estar aquí esta mañana de manera especial en esta sexta versión de Plásticos por Juguetes, es una inmensa bendición la que nos da Dios, que nos permite para darle alegría a algo tan especial como son nuestros niños y niñas”, manifestó Carolina Mejía.

La alcaldesa del Distrito Nacional afirmó la importancia de ver los rostros de los niños felices por recibir sus anhelados juguetes, esa misma alegría contagia a todos los colaboradores por hacer posible esta gran actividad.

“Yo les quiero un fuerte aplauso por el esfuerzo de amor que aquí se realiza”, dijo, al reconocer el gran apoyo recibido del sector privado para hacer posible Plásticos por Juguetes 2026.

En ese sentido, la alcaldesa entregó reconocimientos en nombre de la Alcaldía del Distrito Nacional a representantes de Propagas, Banco Popular, Banreservas, Café Santo Domingo y Banco BHD por ser aliados de la ciudad apoyando de forma sostenida a distintas versiones de Plásticos por Juguetes.

Más de 350 uniformados brindaron asistencia para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de todos los participantes en el tradicional canje que lleva alegría y educación sobre el reciclaje a toda la familia capitaleña. Además, hubo vigilancia aérea en las filas, carpa para niños extraviados, hospital móvil, ambulancias y equipos de rescate.

En ese sentido, estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional, Armada de la República Dominicana, Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, Digesett, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos del DN, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Cruz Roja, Policía Municipal, Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, Defensoría y Uso de Espacios públicos y seguridad privada.

