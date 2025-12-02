El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que este martes estará marcado por cielo mayormente nublado y chubascos aislados, especialmente en horas de la tarde, debido a la incidencia de una débil vaguada y el flujo de viento del este/noreste.

Según el reporte oficial, las temperaturas se mantendrán entre 21 °C y 23 °C en la madrugada y primeras horas del día, mientras que en la tarde los valores podrían alcanzar 30 °C a 32 °C, con sensación térmica ligeramente superior por la humedad.

INDOMET explicó que durante la mañana prevalecerán nubes dispersas, pero después del mediodía se producirán aumentos nubosos que favorecerán episodios de lluvias pasajeras en distintos sectores del Gran Santo Domingo y otras regiones del país, incluyendo zonas costeras, el noreste, sureste y la cordillera Central.

El organismo agregó que este comportamiento responde a condiciones habituales del inicio de diciembre, cuando aún se registran días cálidos y humedad abundante.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las autoridades recomiendan a la población llevar paraguas, mantenerse hidratada y seguir los boletines oficiales en caso de que se presenten variaciones en el patrón de lluvias durante la jornada.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más