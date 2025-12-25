El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reporta que la jornada de hoy jueves 25 de diciembre, día de Navidad, permanecerá con condiciones meteorológicas variables, caracterizadas por nubes intermitentes y lluvias dispersas en varias regiones del país.
Las precipitaciones serán de carácter débil y dispersas, generadas por campos nubosos arrastrados por vientos del noreste, que afectarán principalmente sectores del litoral Atlántico, Valle del Cibao, la Cordillera Central y puntos del sureste.
Detalles del clima por regiones
Gran Santo Domingo y zonas metropolitanas: cielo medio nublado y lluvias débiles ocasionales durante la tarde.
Norte y Cibao: mayor nubosidad con posibles chubascos dispersos.
Sureste y costas: nubosidad intermitente con lluvia ligera.
Temperaturas: mínimas rondarán entre 19 °C y 21 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 28 °C y 30 °C en la mayoría de localidades.
Según Indomet, el contenido de humedad transportado por los vientos alisios del noreste y los campos nubosos asociados al sistema atmosférico vigente favorecerán las lluvias dispersas durante la mayor parte del día.
Aunque no se han emitido alertas meteorológicas especiales, se recomienda a la población estar atenta a cambios repentinos, especialmente en zonas con mayor nubosidad y durante las horas de la tarde.
Compartir esta nota