Medio Ambiente llamó al registro obligatorio de animales exóticos en el país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad y su Dirección de Biodiversidad, informó que se ha iniciado un proceso obligatorio de registro de animales exóticos en manos de propietarios privados.

Esta medida tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control, manejo responsable, conservación y trazabilidad de las especies exóticas que se encuentran en territorio nacional, en cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

El plazo para completar este registro será de tres meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente comunicado.

Los requisitos para el registro por parte de los propietarios de animales exóticos son los siguientes: presentar una solicitud formal dirigida al Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, a través de la Dirección de Biodiversidad, adjuntar la documentación que demuestre la procedencia legal de los ejemplares, incluyendo cualquier permiso previo emitido por el ministerio y estar en disposición de recibir inspecciones técnicas por parte de la Dirección de Biodiversidad, cuando esta lo considere necesario para fines de verificación.

El ministerio advierte que los ejemplares no registrados dentro del plazo establecido podrán ser retenidos, incautados o sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 333-15, y demás normativas aplicables.

El ministerio exhortó a todos los propietarios de animales exóticos a cumplir con este proceso dentro del plazo establecido, reiterando que la colaboración ciudadana es esencial para garantizar la protección de la biodiversidad, el manejo responsable de las especies y el fortalecimiento de las acciones de conservación en todo el territorio nacional.

