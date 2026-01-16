Medio Ambiente declara de urgencia intervención y restauración ambiental en río Haina

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la Resolución Número 0002-2026, mediante la cual declara de urgencia ambiental la intervención del río Haina, en el tramo comprendido entre el sector Lechería y la zona del batey Palavé, y dispone la ejecución de trabajos de readecuación del cauce, así como la restauración y remediación ambiental de sus franjas ribereñas y su cuenca media y alta.

La medida, orientada a la protección, preservación y recuperación de este afluente, uno de los más degradados del país, también establece los mecanismos de ejecución, supervisión e integración institucional de las disposiciones.

Se sustenta en informes técnicos y de impacto ambiental elaborados por el Ministerio, y responde a un riesgo real e inminente para más de 10,000 familias del batey Palavé, y para zonas industriales, infraestructuras estratégicas y ecosistemas asociados a este importante río.

“La intervención del río Haina es una obligación impostergable del Estado dominicano. Los estudios técnicos realizados, confirman que existe una amenaza latente para miles de familias del batey Palavé, infraestructuras estratégicas y ecosistemas claves vinculados al río. Actuamos con responsabilidad y bajo los criterios y principio legales y técnicos, para readecuar, restaurar y remediar este río, garantizando la seguridad de las comunidades y la sostenibilidad ambiental a largo plazo”, expresó el ministro Paíno Henríquez.

Los estudios técnicos del Ministerio y los informes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y de la Mesa Técnica Interinstitucional confirman que el cauce del río Haina, en el tramo a ser intervenido, se encuentra morfológica y funcionalmente colapsado, producto, entre otras causas, de la extracción ilegal e indiscriminada de áridos, así como por la deforestación y deterioro de su cuenca, lo que ha alterado gravemente la dinámica fluvial y la capacidad del río para disipar sus crecidas.

De acuerdo con la resolución, el Ministerio ordenó la ejecución inmediata de los trabajos, garantizando su estabilización geomorfológica conforme a los criterios y estudios técnicos aprobados. Estas labores abarcan la restauración de las franjas ribereñas y la cuenca media y alta, como parte de un trabajo integral para mitigar y resolver la vulnerabilidad y riesgo de las comunidades ante eventos hidrometeorológicos extremos.

Como parte de la intervención, se implementarán programas de reforestación, restauración ecológica y recuperación de las franjas ribereñas, junto con acciones de manejo, conservación y restauración en la cuenca media y alta del río, a fin de garantizar la sostenibilidad de las medidas adoptadas.

La gestión integral del río Haina contará con la participación de los ayuntamientos de las demarcaciones impactadas, las comunidades locales, organizaciones sociales, ambientales y académicas, así como de otros actores territoriales, promoviendo la corresponsabilidad y la vigilancia social del proceso.

Para asegurar el cumplimiento de la resolución y la protección del área a ser intervenida, se contará con la colaboración del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y una labor coordinada con la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que esta intervención del río Haina constituye un piloto para el abordaje a otras cuencas y ríos con realidades similares y que se adopta en mérito a previsiones técnicas, constitucionales y legales, además de que permite cumplir con el rol del Ministerio y el deber primario del Estado de salvaguardar vidas y garantizar la seguridad hídrica, un ambiente sano y el bienestar colectivo frente a un escenario de alta vulnerabilidad ambiental y social.

