Medio Ambiente controla incendio forestal en Bonao y atiende nuevo foco en Sierra de Bahoruco

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que fue controlado en su totalidad el incendio forestal registrado en el paraje Caribe, provincia Monseñor Nouel, mientras brigadas especializadas fueron desplegadas para enfrentar un nuevo foco detectado en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

Según la institución, el incendio en Bonao se originó a causa de la quema de una tumba agrícola y fue sofocado mediante un operativo en el que participaron 43 bomberos forestales, además de voluntarios y personal técnico.

Del total de brigadistas movilizados, nueve pertenecían a la brigada de Jarabacoa, 16 a La Vega y 18 a Bonao. También colaboraron seis voluntarios y tres técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.

Las autoridades indicaron que las labores permitieron controlar completamente el fuego tras varias horas de trabajo coordinado en la zona afectada.

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Brigada permanece en vigilancia

Como medida preventiva, una brigada de bomberos forestales de Bonao permanecerá en el área realizando labores de vigilancia para evitar posibles rebrotes, debido a las altas temperaturas y las condiciones de viento que favorecen la propagación de incendios.

De manera paralela, el Ministerio informó sobre la detección de un nuevo incendio forestal en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

Ante esta situación, fueron movilizadas brigadas desde las comunidades de Aguas Negras y Puerto Escondido para realizar el reconocimiento del terreno, evaluar la magnitud del evento e iniciar las labores de control.

Las autoridades señalaron que ofrecerán información adicional una vez concluya la evaluación técnica en la zona afectada.

Llamado a prevenir incendios

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró su llamado a la ciudadanía a evitar el uso del fuego en áreas vulnerables, especialmente durante períodos de altas temperaturas y condiciones climáticas que facilitan la propagación de incendios forestales.

Asimismo, exhortó a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades competentes para proteger los recursos forestales, las áreas protegidas y la biodiversidad del país.

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