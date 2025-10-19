El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que durante la mañana se generarán chubascos con tronadas aisladas en localidades del litoral caribeño, mientras que para la tarde, se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, por la incidencia de un sistema frontal.

Durante las horas matutinas, se estarán generando lluvias pasajeras con tronadas aisladas, sobre localidades cercanas a la costa caribeña como en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana. Mientras que para la tarde, se espera la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, entre otras provincias bajo el nivel de alerta y aviso meteorológico, debido a la incidencia de un sistema frontal.

Para mañana, lunes, antes de mediodía, los remanentes del sistema y una onda tropical, provocarán aguaceros locales con tronadas y ocasionales ráfagas de viento, sobre La Altagracia, La Romana, Santo Domingo, entre otras. Para la tarde, dicha actividad de precipitaciones también ocurrirán hacia Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan, Samaná, entre otras localidades cercanas.

En toda la costa Atlántica, se recomienda permanecer en puerto a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en dicha costa, ante posibles rompientes, corrientes de resaca y olas anormales entre los 6 y 8 pies de altura.

Producto de las lluvias caídas y las pronosticadas, se mantienen los niveles de alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de ríos, arroyos y cañadas.

