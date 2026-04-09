El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que 15 provincias y el Distrito Nacional se mantienen en Alerta Verde ante la posibilidad de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
La medida responde a la persistencia de lluvias, alta humedad en los suelos y una vaguada localizada al noroeste del país que favorece aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
El COE recomendó a la población extremar precauciones en las carreteras por visibilidad reducida y vías encharcadas, además de abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios.
Según el informe preliminar, el 34 % de los acueductos afectados por la CAASD y el 37,5 % de los del INAPA ya han sido recuperados.
Entre las provincias bajo alerta se encuentran:
- Santiago
- Puerto Plata
- La Vega
- Santiago Rodríguez
- Dajabón
- Monte Cristi
- Hato Mayor
- Monte Plata
- Pedernales
- Azua
- Elías Piña
- La Romana
- Duarte
- Espaillat
- Santo Domingo
En el resto del país se espera un cielo mayormente soleado, aunque con ligeros incrementos nubosos. El COE enfatizó que la alerta se mantiene conforme a la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos y la información de INDOMET e INDRHI.
Acueductos afectados
El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) informó que, como consecuencia de las fuertes lluvias, 20 acueductos se encuentran fuera de servicio, afectando a 193,624 usuarios en distintas provincias del país. La interrupción del servicio se suma a los problemas reportados por la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), que reportó que dos de sus sistemas principales de agua —Isa Mana, Haina Manoguayabo y Sistema Isabela— están fuera de servicio debido a turbidez del agua, fallas en la alimentación eléctrica, daños en paneles y motores eléctricos afectados por inundaciones, afectando a 219,312 usuarios.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones informó que 1,024 viviendas resultaron afectadas, entre totalmente destruidas, parcialmente destruidas o dañadas, a causa de las crecidas de ríos, arroyos y cañadas provocadas por las lluvias. Las autoridades mantienen seguimiento constante de la situación y recomiendan precaución a la población mientras se restablece el suministro y se evalúan los daños estructurales.
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