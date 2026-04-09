El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que 15 provincias y el Distrito Nacional se mantienen en Alerta Verde ante la posibilidad de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

La medida responde a la persistencia de lluvias, alta humedad en los suelos y una vaguada localizada al noroeste del país que favorece aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

El COE recomendó a la población extremar precauciones en las carreteras por visibilidad reducida y vías encharcadas, además de abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios.

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Según el informe preliminar, el 34 % de los acueductos afectados por la CAASD y el 37,5 % de los del INAPA ya han sido recuperados.

Entre las provincias bajo alerta se encuentran:

Santiago

Puerto Plata

La Vega

Santiago Rodríguez

Dajabón

Monte Cristi

Hato Mayor

Monte Plata

Pedernales

Azua

Elías Piña

La Romana

Duarte

Espaillat

Santo Domingo

En el resto del país se espera un cielo mayormente soleado, aunque con ligeros incrementos nubosos. El COE enfatizó que la alerta se mantiene conforme a la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos y la información de INDOMET e INDRHI.

Acueductos afectados

El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) informó que, como consecuencia de las fuertes lluvias, 20 acueductos se encuentran fuera de servicio, afectando a 193,624 usuarios en distintas provincias del país. La interrupción del servicio se suma a los problemas reportados por la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), que reportó que dos de sus sistemas principales de agua —Isa Mana, Haina Manoguayabo y Sistema Isabela— están fuera de servicio debido a turbidez del agua, fallas en la alimentación eléctrica, daños en paneles y motores eléctricos afectados por inundaciones, afectando a 219,312 usuarios.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones informó que 1,024 viviendas resultaron afectadas, entre totalmente destruidas, parcialmente destruidas o dañadas, a causa de las crecidas de ríos, arroyos y cañadas provocadas por las lluvias. Las autoridades mantienen seguimiento constante de la situación y recomiendan precaución a la población mientras se restablece el suministro y se evalúan los daños estructurales.

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