El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que 15 provincias y el Distrito Nacional se mantienen en Alerta Verde ante la posibilidad de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

La medida responde a la persistencia de lluvias, alta humedad en los suelos y una vaguada localizada al noroeste del país que favorece aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.

El COE recomendó a la población extremar precauciones en las carreteras por visibilidad reducida y vías encharcadas, además de abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios.

Según el informe preliminar, el 34 % de los acueductos afectados por la CAASD y el 37,5 % de los del INAPA ya han sido recuperados.

Entre las provincias bajo alerta se encuentran:

  • Santiago
  • Puerto Plata
  • La Vega
  • Santiago Rodríguez
  • Dajabón
  • Monte Cristi
  • Hato Mayor
  • Monte Plata
  • Pedernales
  • Azua
  • Elías Piña
  • La Romana
  • Duarte
  • Espaillat
  • Santo Domingo

En el resto del país se espera un cielo mayormente soleado, aunque con ligeros incrementos nubosos. El COE enfatizó que la alerta se mantiene conforme a la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos y la información de INDOMET e INDRHI.

Acueductos afectados

El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) informó que, como consecuencia de las fuertes lluvias, 20 acueductos se encuentran fuera de servicio, afectando a 193,624 usuarios en distintas provincias del país. La interrupción del servicio se suma a los problemas reportados por la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), que reportó que dos de sus sistemas principales de agua —Isa Mana, Haina Manoguayabo y Sistema Isabela— están fuera de servicio debido a turbidez del agua, fallas en la alimentación eléctrica, daños en paneles y motores eléctricos afectados por inundaciones, afectando a 219,312 usuarios.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones informó que 1,024 viviendas resultaron afectadas, entre totalmente destruidas, parcialmente destruidas o dañadas, a causa de las crecidas de ríos, arroyos y cañadas provocadas por las lluvias. Las autoridades mantienen seguimiento constante de la situación y recomiendan precaución a la población mientras se restablece el suministro y se evalúan los daños estructurales.

EN ESTA NOTA

Alerta verde COE INAPA

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