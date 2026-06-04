El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso ofrecerá entrada gratuita al público el próximo 5 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y celebrará la 9.ª Caminata Ecológica por un Ambiente Sano 2026, una fecha dedicada a promover la conciencia ambiental y el contacto directo con la naturaleza.

Como parte de la actividad, no se permitirá el acceso de vehículos motorizados ni la circulación de los trenes internos, por lo que el recinto quedará habilitado exclusivamente para caminatas y actividades al aire libre.

El director general de la institución, Pedro Suárez, informó que para esta edición se preparó una agenda orientada a sensibilizar a los visitantes sobre la protección de los recursos naturales y la adopción de prácticas más sostenibles.

“Con esta jornada especial buscamos abrir espacios de conversación que motiven a los asistentes a tomar acción en favor del medioambiente, adoptando estilos de vida más sostenibles y fortaleciendo su conexión con la naturaleza”, expresó Suárez.

Por su parte, la encargada del Departamento de Educación Ambiental, Olga Lidia Rojas, indicó que la caminata reunirá a cerca de 1,000 estudiantes de 14 centros educativos. Señaló que la iniciativa se ha convertido en una plataforma para fortalecer la educación ambiental entre niños y jóvenes.

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La programación incluye recorridos guiados, actividades recreativas y dinámicas educativas enfocadas en la conservación de los recursos naturales y la incorporación de hábitos sostenibles en la vida cotidiana.

El Jardín Botánico Nacional informó que mantendrá su horario habitual de atención, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Las sesiones fotográficas continuarán operando bajo las condiciones establecidas previamente.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más