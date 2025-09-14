La Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), adscrita al Ministerio de la Presidencia, anunció la licitación del inicio de la primera etapa del Proyecto de Recuperación del Margen Oriental del río Ozama en el barrio Las Lilas, Santo Domingo Este.

Se contempla en esta fase la protección del borde del río y la estabilización de suelos, sentando las bases para un proceso integral que transformará la ribera en un espacio seguro, ambientalmente sostenible y digno para sus comunidades.

El proyecto incluye obras de urbanismo, infraestructura recreativa y deportiva, paisajismo, iluminación pública, adecuación de infraestructuras existentes y equipamientos para la zona, en línea con la misión de URBE de intervenir asentamientos humanos en zonas vulnerables.

Con ello se busca contribuir al saneamiento del Ozama y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, reafirmando el compromiso del Gobierno con la recuperación física, urbana y ambiental de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela.

Los interesados en retirar el pliego de condiciones deberán descargarlo de la página web de la institución www.urbe.gob.do o del Portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) www.comprasdominicana.gov.do.

Las propuestas para este proyecto serán recibidas en sobres sellados el día 28 de octubre del presente año en horario de 8:00 am hasta las 10 am, en formato físico en el Departamento de Compras y Contrataciones de URBE o en línea a través del Sistema Electrónico de Contratacioones Públicas (SECP).

