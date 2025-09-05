El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) advirtió que la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos comunes en los principales ríos del país constituye un serio riesgo para la salud de los ciudadanos.

El hallazgo proviene de una investigación en los ríos Ozama, Isabela, Yaque del Norte y Yaque del Sur, donde se detectaron microorganismos como Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter. Estas bacterias, clasificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como prioritarias por su resistencia a medicamentos, están vinculadas a infecciones intestinales, urinarias, respiratorias y cutáneas.

En el Ozama y el Isabela, ambos en áreas urbanas densamente pobladas, se detectaron bacterias resistentes vinculadas a descargas domésticas e industriales.

En el Yaque del Norte, se trazó un recorrido desde las nacientes hasta las zonas agrícolas y urbanas, comprobando cómo aumenta la presencia de bacterias intestinales como E. coli, Klebsiella y Enterobacter.

En el Yaque del Sur, los sedimentos revelaron ADN de Vibrio cholerae (cólera) y Salmonella (gastroenteritis), lo que representa un riesgo si el agua se usa sin tratamiento.

El organismo nacional indica que el agua de los ríos es clave para cocinar, lavar, regar cultivos y sostener la economía. "Si los antibióticos pierden eficacia, problemas de salud comunes podrían convertirse en enfermedades graves y costosas", explicó.

La investigación empleó técnicas de secuenciación de genoma completo y metagenómica, un enfoque que supera la microbiología clásica y permite identificar no solo qué bacterias están presentes, sino también qué capacidades tienen.

Este enfoque facilita rastrear rutas de contaminación, ubicar descargas críticas y orientar las acciones de mitigación.

"Cuando estos organismos se dispersan en el ambiente aumentan las probabilidades de que lleguen a los alimentos, al agua potable o a las personas que usan los ríos para bañarse o trabajar. En caso de infección, los tratamientos pueden volverse más prolongados, costosos y menos eficaces", señaló.

