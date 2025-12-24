El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), cierra el 2025 consolidándose como una entidad de alto impacto en el fortalecimiento de la seguridad hídrica del país. A través de proyectos estratégicos, cooperación interinstitucional y acciones orientadas al desarrollo sostenible, el organismo contribuyó al bienestar de las comunidades y a la modernización del sector agua, por lo que fue reconocido por organismos nacionales e internacionales.

En un comunicado, la entidad destacó que durante este año, en la XXVI Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), Olmedo Caba Romano, director ejecutivo, recibió en Chile una distinción por los avances del Indrhi en la planificación hídrica y el aprovechamiento sostenible del agua.

En ese mismo orden, tras participar del Cuarto Simposio Internacional de Aguas Transfronterizas en Latinoamérica y el Caribe, realizado en Perú, recibió la sede para el próximo simposio en 2026. Asimismo, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Camacho Hidalgo, entregó una placa de reconocimiento al director del Indrhi por su cooperación y apoyo institucional.

Como parte de su agenda de fortalecimiento técnico, la entidad suscribió y ejecutó convenios significativos. Entre ellos, la renovación del acuerdo de formación de profesionales para el sector hídrico con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), incorporando proyectos de investigación; la firma con el Instituto para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR) para impulsar proyectos hidráulicos en la región; suscribió otro convenio con la Universidad Católica Nordestana (UCNE) para fomentar formación especializada, mientras que con el Instituto Hídrico de Hungría acordó un programa de trabajo bilateral para el desarrollo de soluciones conjuntas en materia de agua.

Además, la entidad recibió delegaciones internacionales, entre ellas a representantes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) de España, fortaleciendo así su agenda de cooperación técnica, y a representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con quienes mantiene proyectos centrados en la seguridad hídrica y el desarrollo agrícola, presentando en agosto el diseño final del proyecto de riego Alto Mao, en Valverde.

En tanto, a través de su programa permanente Cultura del Agua, el organismo continuó promoviendo la educación ambiental mediante visitas guiadas por la Sala del Agua y realizando actividades de sensibilización dirigidas a diversos sectores de la sociedad, incluyendo centros educativos. Asimismo, el Instituto realizó jornadas de reforestación en cuencas priorizadas, entre ellas en el río Irabón, en Azua, reafirmando su compromiso con la protección de los ecosistemas hídricos.

En el ámbito interno, el Indrhi ejecutó su programa anual de jornadas de salud, beneficiando a cientos de colaboradores y familiares, tanto de la sede central como en sus direcciones regionales, mediante operativos médicos generales y jornadas especializadas en salud infantil, prevención masculina y cuidado femenino, promoviendo entornos laborales seguros y saludables. También impartió charlas sobre salud mental y prevención de la violencia de género.

Al concluir el 2025, el Indrhi reafirma su misión de fortalecer la gestión sostenible del agua en la República Dominicana, impulsando proyectos de desarrollo y manteniendo una labor eficiente, transparente y orientada al bienestar de la población y los colaboradores de la institución.

