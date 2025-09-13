El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, en la mañana de este sábado, predominarán condiciones de cielo soleado y temperaturas calurosas.

Sin embargo, en horas de la tarde la incidencia de una vaguada, junto con los efectos del ciclo diurno, provocará nublados acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.

La institución explicó que las precipitaciones afectarán demarcaciones del noreste, sureste, suroeste, noroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo las provincias El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, así como el Gran Santo Domingo.

El Indomet mantiene vigilancia una onda tropical que podría aproximarse a la costa occidental de África en los próximos días, la cual, en las próximas 48 horas, presenta una baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical, aunque a siete días su potencial de desarrollo asciende a un 40 %.

El organismo recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, mediante sus canales oficiales.

