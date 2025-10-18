El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante la tarde de este sábado, se producirán aguaceros hacia provincias del interior del país, producto de la aproximación de un sistema frontal, los efectos locales y una vaguada en varios niveles de la troposfera.

La entidad explicó que, durante la mañana, solo se prevén chubascos aislados hacia las zonas costeras.

Sin embargo, en horas vespertinas, se generarán nublados con aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia Pedernales, la zona montañosa de Barahona, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elías Piña y Monte Cristi, para luego disminuir de manera gradual durante la noche.

Debido a las precipitaciones ocurridas y las que se esperan, el Indomet mantiene 22 provincias bajo niveles de alerta y aviso meteorológico, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en zonas vulnerables.

El organismo indicó que, en nivel de alerta, se encuentran Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Juan, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Dajabón, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago, Elías Piña, Sánchez Ramírez y Valverde. Mientras que, bajo nivel de aviso meteorológico, están La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hato Mayor y El Seibo.

Actividad ciclónica

Respecto a la actividad ciclónica, la institución precisó que da seguimiento a una onda tropical ubicada en aguas del Atlántico Tropical Central, la cual se prevé se desplace hacia el oeste, con posibilidad de desarrollo gradual mientras se traslada sobre el mar Caribe durante la próxima semana.

Esta onda posee una probabilidad baja de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 30 % en los próximos siete días.

Asimismo, indicó que vigila una zona de aguaceros asociada a un sistema de baja presión no tropical, ubicada a cientos de kilómetros al sur de Nueva Escocia, Canadá.

No obstante, este sistema no representa peligro para República Dominicana.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, a través de sus canales oficiales, y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

