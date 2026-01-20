La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que las condiciones marítimas en distintas zonas del país se encuentran en estado de deterioro el cual generará Vientos y olas peligrosas durante las próximas 24-48 horas, de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) de este martes.

La entidad recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en los respectivos puertos debido a que esta eventualidad traerá viento moderado y olas peligrosas en la costa atlántica desde cabo engaño (La Altagracia) hasta cabo cabrón (Samaná).

El resto de la costa caribeña y atlántica pueden podrían navegar con la precaución pertinente cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, sugirió Indomet.

La institución meteorológica indicó que en la madrugada de mañana miércoles (Día de Nuestra Señora de la Altagracia), distintas zonas como Cabo Rojo (Pedernales), Cabo Beata- Punta Salinas (Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, compartirán las mismas condiciones, con viento variable de 15 a 20 nudos y frecuentes ráfagas. Las mismas compartirán olas de 2 a 4 pies de altura aumentando mar adentro.

En el mismo orden el Parque Nacional del Este y Cabo Engaño (La Altagracia), Miches -Cabo Cabrón (Miches, Hato Mayor y Samaná) contemplarían un ligero aumento en los patrones, percibiendo vientos de 15 a 20 nudos y ráfagas. Estas cuales compartirán olas de 5 a 7 pies de altura aumentando fuera de la bahía.

El Instituto sugiere a los bañistas y usuarios de playas consultar las autoridades locales antes de hacer uso de dicha área.

