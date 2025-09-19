El viceministro de Recursos Costeros Marinos, José Ramón Reyes, explicó que la zona de Bávaro ha enfrentado problemáticas serias como colisiones de embarcaciones con tortugas marinas y la degradación de sus ecosistemas marinos.

Esta acción motivó a que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Ecológica Arrecifes de Bávaro y la organización Soluciones Naturales Uynghiem Ngo (EcoSoluciones), suscribieran acuerdos con el objetivo de implementar acciones para la recuperación, conservación y gestión sostenible de hábitats estratégicos en las regiones Este y Norte del país.

El primer convenio fue firmado por Fernando Sánchez, presidente de la Fundación Ecológica Arrecifes de Bávaro, y se centra en la laguna arrecifal de Bávaro en la provincia La Altagracia, recientemente establecida con la Resolución 008-2024 como un área de protección especial basado en Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC), en razón de sus altos valores ecosistémicos.

Por otro lado, el segundo acuerdo lo rubricó Lía Hiraldo, directora de EcoSoluciones, para intervenir dos áreas de alta prioridad ecológica en la región Norte: los polígonos costeros de Gaspar Hernández, en Espaillat, y el Monumento Natural Lagunas de Cabarete y Goleta, en Puerto Plata.

Las acciones estarán orientadas a la restauración y reforestación de manglares y humedales, ecosistemas fundamentales para la resiliencia costera, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

“Estos acuerdos llegan en un momento oportuno y necesario porque las acciones conjuntas que desarrollaremos con la Fundación Arrecifes de Bávaro y con EcoSoluciones estarán orientadas a reducir amenazas críticas sobre nuestros ecosistemas, y a garantizar su manejo sostenible e inclusivo”, afirmó el titular del Ministerio de Medio Ambiente, Paíno Henríquez.

De su lado, Fernando Sánchez, presidente de la Fundación Ecológica, señaló que el acuerdo es un gran apoyo para las labores que viene realizando en la laguna desde el año 2016.

Mientras que Lía Hiraldo, directora de EcoSoluciones, dijo que con el acuerdo se fortalecen los manglares de Laguna Cabarete, además de que se incluye educar a los residentes del lugar sobre cómo convivir en el área sin dañarla.

