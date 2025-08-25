El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que este lunes, 25 de agosto, el patrón meteorológico permanecerá bajo la influencia de la llegada de partículas de polvo sahariano.

Este hecho, junto a una disminución significativa en el contenido de humedad, crearán un ambiente de escasas precipitaciones, poco nuboso y muy soleado a nivel nacional. Estas condiciones del tiempo estarán óptimas para realizar actividades al aire libre.

Los meteorólogos Damaris Mercedes y Juan Carlos De La Rosa informaron que las temperaturas se mantendrán muy calurosas. Por tal motivo, es importante mantenerse hidratados ingiriendo suficientes líquidos (preferiblemente agua), vestir ropas ligeras de colores claros, buscar lugares ventilados y no exponerse de manera directa a la radiación solar, sobre todo en el periodo de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México:

La tormenta tropical Fernand se localiza a unos 475 km al este de las islas Bermudas. Con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y se desplaza hacia el nor/noreste a unos 20 km/h. Este sistema, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana.

Se observa una zona de aguaceros y tormentas eléctricas, asociada a una onda tropical, se localiza cerca de las islas de Barlovento, Antillas Menores y se desplaza hacia el oeste aproximadamente a 35 km/h. Presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de 30 % en 48 horas y en los próximos 7 días. Estamos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical, es importante estar atentos a nuestras actualizaciones.

Distrito Nacional: ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Norte: leves incrementos nubosos con chubascos aislados de corta duración hasta las primeras horas de la noche. Ambiente caluroso.

Santo Domingo Este: leves aumentos nubosos con chubascos aislados hasta las primeras horas de la noche. Temperaturas calurosas.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas con leves aumentos nubosos hasta las primeras horas de la noche. Ambiente caluroso.

Temperaturas: la mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche, especialmente en poblados de las regiones: norte, Cordillera Central y zona fronteriza, por la incidencia del viento del sureste y la orografía local. Temperaturas calurosas. Se mantiene la recomendación de ingerir mucho líquido (preferiblemente agua) y buscar lugares frescos y ventilados…oleaje anormal en un sector de la costa Atlántica (ver pronóstico marino).

El martes, durante las horas matutinas, gran parte del país tendrá un cielo poco nuboso y soleado, sin descartar ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados hacia las regiones noreste y sureste. En la tarde y la noche, las condiciones atmosféricas de nuestra área de pronóstico, comenzarán a presentar un aumento en la humedad e inestabilidad, por acercamiento de una activa onda tropical, que estará provocando incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en poblados como: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San Juan y Elías Piña, entre otras aledañas.

Distrito Nacional: algunos aguaceros locales con tronadas y aisladas ráfagas de viento en horas de la tarde.

Santo Domingo: algunos aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento en horas de la tarde.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Incrementos nubosos con aguaceros locales y posibles tronadas hasta las primeras horas de la noche.. 34/36 21/23 Puerto Plata Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. 32/35 25/27 Duarte Ligeros incrementos nubosos, chubascos locales y posibles tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche. 32/34 22/24 Constanza Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. 28/30 12/14 Peravia Aumentos nubosos con chubascos aislados hasta las primeras horas de la noche. 33/35 25/27 San Pedro de Macorís Medio nublado con chubascos aislados hasta las primeras horas de la noche. 33/35 22/24 La Romana Ligeros incrementos nubosos hasta las primeras horas de la noche. 33/35 22/24 La Vega Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento en horas de la tarde. 33/35 19/22 Monseñor Nouel Chubascos locales y posibles tronadas hasta las primeras horas de la noche. 32/34 22/24 San Cristóbal Incrementos nuboso con chubascos aislados hasta las primeras horas de la noche. 32/34 21/23 Samaná Nubes dispersas con incrementos en ocasiones. 33/35 22/24 Monte Cristi Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche.. 34/36 23/25 Azua Ligeros incrementos nubosos con aislados chubascos hasta las primeras horas de la noche.. 32/34 22/24 San Juan Aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento, disminuyendo en la noche. 32/34 18/20 Barahona Ligeros incrementos nubosos hasta las primeras horas de la noche. 34/36 23/25 La Altagracia Pocas nubes con aumentos nubosos en ocasiones. 33/36 23/25

