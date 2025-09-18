El presidente Luis Abinader visitó las instalaciones de Energas 4, donde constató los avances en la incorporación de 130 MW al sistema eléctrico nacional, que elevarán la capacidad total de la compañía a 430 MW, con lo cual se contribuye a reforzar la estabilidad y resiliencia del sector energético en un contexto de creciente demanda.

Abinader informó que la nueva planta Energas 4 se encuentra en fase de pruebas y se espera que comience a operar en ciclo combinado a partir de octubre, marcando el fortalecimiento de la capacidad energética del país.

Asimismo, destacó que la puesta en marcha de Energas 4 será clave para mitigar los problemas actuales de abastecimiento de energía, asegurando un suministro más estable y confiable para los ciudadanos.

Además, explicó que estos 130 megavatios contribuirán significativamente a normalizar la situación eléctrica en el país, mejorando la calidad del servicio en todas las regiones.

También, el presidente Abinader señaló que el Gobierno continuará supervisando la instalación de otros 600 megavatios que están en proceso de construcción. Estos proyectos forman parte de la estrategia nacional para fortalecer la infraestructura energética.

Fortalecer la matriz energética

El presidente de Energas, Roberto Herrera, resaltó que esta nueva unidad genera un impacto tangible en la economía al reducir subsidios, dinamizar empleos y aportar al desarrollo sostenible del país.

Con una inversión de R$ 13,420 millones, el proyecto ha generado 600 empleos directos durante su construcción y aportará RD$ 610 millones anuales en impuestos.

De manera significativa, la entrada en operación de Energas 4 permitirá ahorros superiores a RD$ 15,250 millones en subsidios al Estado durante 2025-2026, cifra que se suma a los RD$ 55,000 millones ya alcanzados desde la conversión de diésel a gas natural en 2020.

La nueva unidad evitará la emisión de 200,000 toneladas de CO₂ por año, lo que se suma a las 400,000 toneladas métricas anuales ya evitadas desde 2020 gracias al uso de gas natural.

En conjunto, esto representa una reducción del 60 % en la huella ambiental de la empresa, equivalente a sembrar 4.5 millones de árboles o retirar de circulación más de 340,000 vehículos.

