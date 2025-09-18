Las muertes prematuras por la contaminación del humo de los incendios forestales en el mundo podrían alcanzar 1,4 millones anuales para 2095-2099, unas seis veces más que las tasas actuales, con un efecto desigual entre regiones, indica un estudio basado en proyecciones que publica Nature.

La investigación predice que, comparando los periodos 2010-2014 y 2095-2099, las emisiones globales de carbono procedentes de los incendios podrían aumentar un 23 % en un escenarios de emisiones intermedias.

Europa y Estados Unidos experimentarían un aumento de 1 a 2 veces más de fallecimientos vinculados al aumento de los incendios en las latitudes medias del hemisferio norte, indica el estudio basado en modelos y proyecciones.

“Un notable aumento de las emisiones provocadas por incendios en el hemisferio norte en escenarios futuros amplifica los riesgos para la salud relacionados con la exposición a las partículas PM2,5 inducidas por fuegos para un mayor número de países de esa región”, señala el artículo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

África, por su parte, sería la región más afectada, con once veces más muertes relacionadas con incendios en comparación con 2010-2014, un resultado impulsado por los cambios en las emisiones y el envejecimiento de la población.

El calentamiento global intensifica los incendios forestales y agrava las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, pero las proyecciones globales siguen siendo incompletas, lo que dificulta la adopción de medidas políticas eficaces en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del calentamiento global, señala el estudio.

El estudio, pone de relieve “el continuo aumento de las emisiones provocadas por los incendios forestales, impulsado por el calentamiento climático previsto” y se espera que esta intensificación de la actividad de los fuegos “aumente sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos.

Este aumento agravará el calentamiento global y aumentará las muertes prematuras relacionadas con las partículas finas en suspensión (PM2,5) provocadas por los incendios.

Así, la investigación prevé que la contribución de los incendios forestales globales al total de muertes relacionadas con las PM2,5 aumente del 3,1 % en el período histórico (2010-2014) al 14,0-18,5 % en los escenarios futuros.

El equipo, encabezado por investigadores de la Universidad de Tsinghua (China), usó un marco de aprendizaje automático para proyectar las emisiones de los incendios forestales y las muertes prematuras asociadas a nivel mundial hasta finales de este siglo.

Un segundo estudio publicado también por Nature se centra en las muertes por el humo de los fuegos forestales en Estados Unidos y sugiere que esta causa podría ser la responsable de unas 71.420 muertes adicionales cada año para 2050.

Esa cifra representaría un aumento del 73 % con respecto a las medias estimadas del humo entre 2011 y 2020, todo ello considerando un escenario de altas emisiones.

El equipo encabezado por la Universidad de Stony Brook (EE.UU) considera un escenario de altas emisiones de gases para desarrollar un conjunto de modelos estadísticos y de aprendizaje automático, entrados con datos entre 2001 y 2021.

El total acumulado de muertes atribuibles a la contaminación por PM2,5 de los incendios forestales alcanzará 1,9 millones entre 2026 y 2055, siendo California el estado que experimentará los mayores aumentos en un escenario de altas emisiones.

Ambos estudios destacan la necesidad de identificar intervenciones que puedan servir para reducir el riesgo de incendios y la carga sanitaria del humo de los incendios forestales.