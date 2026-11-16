La Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) presentaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, un proyecto regional para enfrentar las llegadas masivas de sargazo al Caribe.

La iniciativa, denominada SargMarine, incluye a República Dominicana, Colombia, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Granada y Santa Lucía.

El programa cuenta con una donación de US$10 millones del GEF y contempla US$67,3 millones adicionales de cofinanciamiento previsto (no fondos ya desembolsados).

Busca mejorar las alertas tempranas, coordinar las respuestas de los países afectados y desarrollar alternativas para aprovechar esta macroalga, cuyas acumulaciones perjudican los ecosistemas costeros y actividades como el turismo y la pesca.

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Siete países participarán en el programa regional

CAF será la agencia implementadora, en tanto que la Organización de los Estados Americanos (OEA) tendrá a su cargo la ejecución.

Adicionalmente, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) participará como socio técnico.

La iniciativa procura fortalecer el intercambio de información científica y desarrollar alternativas de aprovechamiento del sargazo que generen oportunidades económicas para las comunidades costeras.

Lina Mondragón, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, señaló que la naturaleza transfronteriza del fenómeno exige superar las respuestas aisladas de cada país.

«El sargazo es un fenómeno transfronterizo, pero nuestras respuestas siguen siendo principalmente nacionales», afirmó.

El Atlántico registró 37,5 millones de toneladas en 2025

En mayo de 2025 se contabilizaron 37,5 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico, el mayor volumen desde que comenzó el monitoreo en 2011, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Las acumulaciones de esta macroalga afectan los ecosistemas marinos y costeros, la pesca y el turismo. Su descomposición en las playas también libera gases como el sulfuro de hidrógeno, que pueden representar riesgos para la salud.

Chizuru Aoki, gerente de la División de Convenciones y Fondos del GEF, informó que el proyecto recibió la aprobación final y está preparado para avanzar hacia las acciones sobre el terreno.

República Dominicana pide incorporar las necesidades comunitarias

La viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Ana Emilia Pimentel, junto a otros miembros de la delegación dominicana

Por República Dominicana, la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Ana Emilia Pimentel, llamó a considerar las consecuencias sociales y económicas del fenómeno y las necesidades de las comunidades costeras.

«También hay que pensar en esta perspectiva de la gente», manifestó.

Por su parte, Karina Arias, embajadora de Panamá en Turquía, destacó la importancia de coordinar a los gobiernos, los organismos internacionales, la comunidad científica y el sector privado para desarrollar respuestas conjuntas.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Fabio Arjona Hincapié, sostuvo que las respuestas nacionales aisladas no son suficientes para enfrentar el fenómeno.

«Definitivamente, las soluciones locales no van a funcionar por sí solas», expresó.

Matthew Samuda, representante de Jamaica, destacó la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo y pronóstico para determinar cuándo y dónde llegará el sargazo. Según explicó, esa información permitirá organizar las medidas de protección y evaluar posibles proyectos de aprovechamiento.

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