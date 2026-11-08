El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este domingo un ambiente soleado en la major parte del país y algunos aguaceros de menor intensidad en varias provincias.

"Predominará en gran parte del territorio nacional un ambiente soleado, poco nuboso, sin precipitaciones relevantes, debido a una masa de aire con reducido contenido de humedad", dijo el departamento en un boletín.

Sin embargo, se prevén algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre localidades de Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago y San Juan, debido a la incidencia de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera.

El Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa del Atlántico, navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a oleaje y viento anormales.

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Asimismo, exhortó a los bañistas a tomar las debidas precauciones ante el riesgo de corrientes de resaca peligrosas. En la costa caribeño las condiciones se mantienen sin restricciones.

Las temperaturas máximas comienzan a disminuir gradualmente, aunque la sensación térmica continuará elevada durante las horas de la tarde. Se recomienda tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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