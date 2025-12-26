El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes 26 de diciembre de 2025 se mantendrán las condiciones atmosféricas estables en gran parte del territorio nacional, con cielo mayormente despejado y soleado, aunque con posibilidad de ligeros aumentos nubosos y chubascos aislados en varias provincias, según el informe oficial válido hasta el sábado 27 de diciembre a las 6:00 p. m.

El organismo explicó que el patrón meteorológico continuará dominado por un sistema anticiclónico, lo que limitará el desarrollo de nubosidad significativa y favorecerá condiciones propicias para actividades al aire libre, aunque el viento del noreste podría arrastrar nubosidad con chubascos pasajeros, especialmente en La Vega, Monseñor Nouel, Valverde, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Las temperaturas seguirán agradables y frescas, acentuándose en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían formarse nieblas o neblinas, propias de la época invernal.

Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas permanecer en puerto o navegar con precaución en la costa Atlántica debido al viento moderado y olas anormales, mientras que en la costa Caribe se sugiere precaución cerca del perímetro costero.

En el Gran Santo Domingo se prevé un ambiente poco nuboso con escasas lluvias, y las temperaturas oscilan entre 19 °C y 30 °C. En localidades como Santiago, Puerto Plata y Duarte, el pronóstico indica medios nublados con chubascos aislados, mientras que en zonas como La Romana y Peravia se espera cielo mayormente despejado.

